Медики назвали признаки диабета на лице 

Диабет второго типа возникает на фоне недостаточной выработки инсулина. Иногда заболевание можно определить уже на ранней стадии по выражению лица.

При повышенном уровне сахара в крови, который наблюдает при диабете второго типа, разные виды нервов оказываются поврежденными. Это приводит к диабетической нейропатии. При этом определенный вид этого состояния — мононевропатия — поможет врачам с высокой точностью диагностировать диабет, пишет «МедикФорум».

При таком виде заболевания происходит паралич лицевого нерва, и самый распространенный его вид — паралич Бэлла. Внешне он выглядит как усмешка. С одной стороны лица возникает опущение уголка рта или верхнего века. Также может наблюдаться сильное слюноотделение, раздражение глаз и сухость во рту.