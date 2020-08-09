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Названо простое средство, способное избавить от головокружения 

Мир новостей и ещё 3 2 часа назад
Названо средство, избавляющее от головокружения
Фото: Мир новостей
Исследование южнокорейских ученых позволило обнаружить способ избавления от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ).
У человека с таким заболеванием при изменении положения головы возникают головокружения. Причем женщины страдают от ДППГ чаще мужчин.
В ходе исследования специалисты наблюдали за состоянием 957 пациентов, страдавших от головокружения и проходивших физиотерапевтическое лечение. Добровольцы были распределены по двум группам, одной из которых дважды в день давали принимать витамин D и кальций, а вторым плацебо. В результате у пациентов из первой группы частота случаев головокружения уменьшилась на 24%.
Авторы исследования отмечают, что это очень хороший результат, ведь прежде оказать какое-то влияние на ДППГ можно было, только регулярно проходя процедуры в стационаре.
По словам одного из авторов работы доктора Ким Джи Су, исследование показало, что примем кальция и витамина D является доступным лечением, при котором вероятность возникновения побочных эффектов крайне мала.
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