Названо средство, избавляющее от головокружения

Исследование южнокорейских ученых позволило обнаружить способ избавления от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ).

У человека с таким заболеванием при изменении положения головы возникают головокружения. Причем женщины страдают от ДППГ чаще мужчин.

В ходе исследования специалисты наблюдали за состоянием 957 пациентов, страдавших от головокружения и проходивших физиотерапевтическое лечение. Добровольцы были распределены по двум группам, одной из которых дважды в день давали принимать витамин D и кальций, а вторым плацебо. В результате у пациентов из первой группы частота случаев головокружения уменьшилась на 24%.

Авторы исследования отмечают, что это очень хороший результат, ведь прежде оказать какое-то влияние на ДППГ можно было, только регулярно проходя процедуры в стационаре.

По словам одного из авторов работы доктора Ким Джи Су, исследование показало, что примем кальция и витамина D является доступным лечением, при котором вероятность возникновения побочных эффектов крайне мала.