Диета, созданная для профилактики Альцгеймера 

Болезнь Альцгеймера является одним из самых распространенных видов деменции. Ей подвержены люди старше 65 лет. Альцгеймер поражает участок мозга, в котором происходит обработка информации, поэтому человек теряет сначала краткосрочную память, а потом и долгосрочную. "Рамблер" рассказывает о диете, которую создали для профилактики болезни Альцгеймера.

Для большинства людей это действительно страшное заболевание, потому что они видят своих родных в таком состоянии и не хотят оказаться сами. Врачи пока не нашли способ вылечить болезнь Альцгеймера, потому что процессы в нейронах мозга необратимы. Однако медики создали специальную диету, которая, согласно исследованиям, может снизить риск болезни.

Диета MIND была создана исследователями Медицинского центра Университета Раша и Гарвардской школой общественного здравоохранения. Ученые утверждают, что в диете собраны все продукты, которые полезны для мозга и памяти.

Медики провели исследование и выяснили, что пожилые люди, строго питавшиеся по их методике, снизили риски болезни Альцгеймера на 53%.

любые овощи

сухофрукты и орехи

ягоды

бобовые

цельнозерновые продукты

мясо птицы

рыбу Диета предусматривает употребление 10 пищевых групп, полезных для мозга. Итак, согласно диете MIND можно употреблять:

При этом, диета ограничивает, но не запрещает употребление остальных категорий. Сюда входит красное мясо, сыры, жареное, десерты (мучное и пирожные), переработанное мясо (сосиски и колбасы), а также полуфабрикаты.