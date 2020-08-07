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Диета, созданная для профилактики Альцгеймера 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Болезнь Альцгеймера является одним из самых распространенных видов деменции. Ей подвержены люди старше 65 лет. Альцгеймер поражает участок мозга, в котором происходит обработка информации, поэтому человек теряет сначала краткосрочную память, а потом и долгосрочную. "Рамблер" рассказывает о диете, которую создали для профилактики болезни Альцгеймера.
Для большинства людей это действительно страшное заболевание, потому что они видят своих родных в таком состоянии и не хотят оказаться сами. Врачи пока не нашли способ вылечить болезнь Альцгеймера, потому что процессы в нейронах мозга необратимы. Однако медики создали специальную диету, которая, согласно исследованиям, может снизить риск болезни.
Диета MIND была создана исследователями Медицинского центра Университета Раша и Гарвардской школой общественного здравоохранения. Ученые утверждают, что в диете собраны все продукты, которые полезны для мозга и памяти.
Медики провели исследование и выяснили, что пожилые люди, строго питавшиеся по их методике, снизили риски болезни Альцгеймера на 53%.
Диета предусматривает употребление 10 пищевых групп, полезных для мозга. Итак, согласно диете MIND можно употреблять:
  • любые овощи
  • сухофрукты и орехи
  • ягоды
  • бобовые
  • цельнозерновые продукты
  • мясо птицы
  • рыбу
При этом, диета ограничивает, но не запрещает употребление остальных категорий. Сюда входит красное мясо, сыры, жареное, десерты (мучное и пирожные), переработанное мясо (сосиски и колбасы), а также полуфабрикаты.
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Болезни и лекарства , Видео
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