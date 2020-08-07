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Признаки на лице, выдающие алкоголика 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Признаки на лице, выдающие алкоголика
Фото: depositphotos.com
Из-за алкоголизма организм человека сильно страдает. У людей, которые давно и часто употребляют спиртное, действительно меняется лицо. Это зависит от состояния внутренних органов и всего организма в целом. "Рамблер" рассказывает, как по лицу определить алкоголика.

Цвет лица

Не секрет, что лица большинства алкоголиков окрашиваются в красный цвет. Это происходит из-за того, что после употребления спиртного расширяются сосуды, учащается сердцебиение, а кровь приливает к голове. Если некоторые люди краснеют только после выпитого, то заядлые алкоголики остаются с таким цветом даже в тот момент, когда в их крови нет вредных веществ. У алкоголиков "со стажем" лицо приобретает желтый оттенок. Это происходит из-за проблем с печенью, так как она перестает перерабатывать желчный пигмент билирубин, который потом передает свой цвет на лицо.

Отеки

Алкоголь способствует задержке жидкости в организме и обезвоживанию. После ночи со спиртным с утра хочется пить много воды, но из-за солей жидкость задерживается. Все это приводит к отекам не только на теле, но и на лице. Как правило, отеки появляются в тех местах, где кожа наиболее тонкая — на щеках и под глазами.

Красные глаза

Этот признак появляется по тем же причинам, по которым краснеет лицо. Из-за алкоголя давление в организме скачет, так как в момент застолья сосуды расширяются и давление понижается, а уже после него сосуды сужаются, но еще сильнее, чем было до этого. Так, из-за перепадов давления сосуды в глазах могут лопаться, что способствует покраснению белков.
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