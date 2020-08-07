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Врач назвал лекарства, которые нужно взять в отпуск 

Волгоградская правда 2 часа назад
Врач назвал лекарства, которые нужно взять в отпуск
Фото: Волгоградская правда
Врач-терапевт Иван Скороходов перечислил лекарственные препараты, которые могут понадобиться на отдыхе с высокой вероятностью.
Поездка в отпуск может быть омрачена болезнью. Однако если взять с собой небольшую аптечку, это улучшит ситуацию.
Врач рекомендует обязательно положить с собой медицинские маски, поскольку ситуация с коронавирусом сейчас нестабильна. На случай отравления нужно положить сорбенты. Лучше положить 10 — 15 порций, поскольку чаще всего такое заболевание распространяется на всю семью. Также стоит взять средство от диареи. Чтобы избежать лишних проблем, врач рекомендует пить бутилированную воду.
Средства от переедания также будут полезны, поскольку на отдыхе многие позволяют себе есть больше обычного. Поэтому ферменты для пищеварения точно пригодятся.
Кроме того, специалист рекомендовал положить противовоспалительное средства, например, на основе ибупрофена. Оно поможет не только сбить температуру, но и снять боль.
Также с собой рекомендуется положить антигистамины. Пригодятся и капли в нос, поскольку даже небольшая заложенность омрачит отдых.
Не стоит забывать и о препаратах, которые врач назначил для регулярного приема.
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