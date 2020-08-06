Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса 

Врач-хирург и онколог Иван Карасев объяснил, как распознать и вылечить предраковый папилломатоз гортани.

Папиллома гортани представляет собой доброкачественную опухоль, которая образуется из плоского или переходного эпителия и выступает над его поверхностью в виде сосочка. Папилломатоз гортани считают предраковым заболеванием.

Папилломы имеют вирусную этиологию. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус папилломы человека семейства паповавирусов 6-го и 10-го типов.

Основной клинический признак папилломатоза — охриплость голоса. Встречается и нарушение дыхания. Тяжесть заболевания обусловлена частыми рецидивами, которые могут привести к стенозу гортани, возможностью распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.

«„Золотым стандартом“ диагностики является ларингоскопия, позволяющая дифференцировать рецидивирующий респираторный папилломатоз от других заболеваний уже на начальных этапах, с последующей гистологической верификацией диагноза.