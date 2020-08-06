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Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса 

Medical Note 5 часов назад
Онколог рассказал, чем опасна охриплость голоса
Фото: Medical Note
Врач-хирург и онколог Иван Карасев объяснил, как распознать и вылечить предраковый папилломатоз гортани.
Папиллома гортани представляет собой доброкачественную опухоль, которая образуется из плоского или переходного эпителия и выступает над его поверхностью в виде сосочка. Папилломатоз гортани считают предраковым заболеванием.
Папилломы имеют вирусную этиологию. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус папилломы человека семейства паповавирусов 6-го и 10-го типов.
Основной клинический признак папилломатоза — охриплость голоса. Встречается и нарушение дыхания. Тяжесть заболевания обусловлена частыми рецидивами, которые могут привести к стенозу гортани, возможностью распространения папиллом в трахею и бронхи с последующим развитием легочной недостаточности и малигнизации.

«„Золотым стандартом“ диагностики является ларингоскопия, позволяющая дифференцировать рецидивирующий респираторный папилломатоз от других заболеваний уже на начальных этапах, с последующей гистологической верификацией диагноза.

Лечение — эндоларингеальное удаление папиллом, то есть, хирургическое, с использованием лазера или ультразвука. В послеоперационном периоде проводится противовоспалительная, антибактериальная терапия — для профилактики развития рубцового процесса», — рассказал доктор.

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Болезни и лекарства , Иван Карасев
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