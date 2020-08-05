Россиянам назвали возраст для анализов на рак 

Женщинам сдавать анализы на рак шейки матки необходимо, начиная с 28 лет. Начиная с 40 лет всем пациентам, вне зависимости от пола, необходимо проходить исследование содержимого кишечника на скрытую кровь. Об этом рассказал главный онколог Минздрава , академик РАН Андрей Каприн в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, возрастные показатели для онкоскринингов в России в последнее время изменились. Помимо ПАП-теста для выявления рака шейки матки женщинам также нужно делать маммографию с 35 лет.

Анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, в свою очередь, академик назвал «очень важным тестом», поскольку он позволяет диагностировать рак желудка и рак кишечника на ранних стадиях.

Каприн добавил, что для прохождения онкосрининга в России необходимо прийти в поликлинику по месту жительства.

«У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста», — сказал он.

Ранее россиянам назвали первые признаки рака. Среди них: изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, нарушения пищеварения, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.