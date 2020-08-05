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Россиянам назвали возраст для анализов на рак 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянам назвали возраст для анализов на рак
Фото: РИА Новости
Женщинам сдавать анализы на рак шейки матки необходимо, начиная с 28 лет. Начиная с 40 лет всем пациентам, вне зависимости от пола, необходимо проходить исследование содержимого кишечника на скрытую кровь. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, возрастные показатели для онкоскринингов в России в последнее время изменились. Помимо ПАП-теста для выявления рака шейки матки женщинам также нужно делать маммографию с 35 лет.
Анализ содержимого кишечника на скрытую кровь, в свою очередь, академик назвал «очень важным тестом», поскольку он позволяет диагностировать рак желудка и рак кишечника на ранних стадиях.
Каприн добавил, что для прохождения онкосрининга в России необходимо прийти в поликлинику по месту жительства.
«У всех терапевтов должны быть таблицы, где указывается, какие виды скринингов вам положены в зависимости от возраста», — сказал он.
Ранее россиянам назвали первые признаки рака. Среди них: изменение внешнего вида родинок и бородавок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, трудность в глотании, непроходящий кашель, осиплость голоса, нарушения пищеварения, изменение ритма дефекации и мочеиспускания.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН , Комсомольская правда
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