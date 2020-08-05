Почему появилась боль в пятке при ходьбе

Напряженный ритм жизни «на бегу» часто дает о себе знать в конце рабочего дня, когда ноги просто «гудят» от усталости. Но бывает так, что боль в пятке становится регулярной. В таком случае ее никак нельзя игнорировать, так как она может свидетельствовать о серьезном заболевании. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

В пятке при ходьбе болит из-за того, что в этот момент возрастает нагрузка на стопу. Причины этого могут быть очень разные. От незначительных, не требующих лечения, до очень серьезных, вплоть до хирургического вмешательства.

Аххилобурсит

Это воспаление синовиальной сумки, обволакивающей ахиллово сухожилие. Недуг является результатом частых перегрузок нижних конечностей или патологических поражений голеностопа (артрита, подагры, экзостоза). При этом заболевании появляются болевые ощущения в центре пятки. Кроме того, поражается сухожилие и возникает припухлость. Для лечения ахиллобурсита используют медикаментозные методики и физиопроцедуры.

«Пяточкая шпора»

Это воспаление фасции с подошвенной стороны стопы. В медицине это заболевание принято называть плантарный (подошвенный) фасциит. Для этого заболевания характерна острая боль в пятке при ходьбе по утрам. Этот недуг чаще всего развивается на фоне продольного плоскостопия и остеохондроза позвоночника.

Варикоз

Это расширение поверхностных вен нижних конечностей, сопровождающееся несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока. При наличии этого заболевания появляется онемение в пятке, сопровождающее боль.

Апофозит пяточной кости

Это самая распространенная причина боли в пяточной кости у молодых спортсменов. Этот недуг может спровоцировать боль в задней части пятки. Это заболевание, при котором развивается воспалении ядра кости при ее формировании. Чаще всего встречается в подростковом возрасте.