Повышенный уровень холестерина в крови мало кто воспринимает как опасный симптом. А между тем высокие показатели «плохого» холестерина — прямой путь к инфаркту и инсульту. «Рамблер» расскажет, как понизить уровень холестерина без лекарств.

Здоровый образ жизни

Прежде всего, аномально высокий уровень холестерина — это ответ организма на токсины и психическое напряжение. Конечно, определенную роль играет наследственность. Тем не менее, правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут вам избавиться от проблемы. Важно следить за показателем йода, снизить потребление сладостей и отказаться от курения.

Уменьшение свободных радикалов

черный шоколад,

орехи пекан,

черника,

артишоки,

малина,

свёкла,

фасоль,

чечевица,

шпинат. Антиоксиданты успешно снижают уровень свободных радикалов. Поэтому необходимо ввести в свой ежедневный рацион продукты, богатые этими веществами. К ним относятся:

Сыроедение и суперфуды