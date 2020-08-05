Повышенный уровень холестерина в крови мало кто воспринимает как опасный симптом. А между тем высокие показатели «плохого» холестерина — прямой путь к инфаркту и инсульту. «Рамблер» расскажет, как понизить уровень холестерина без лекарств.
Здоровый образ жизни
Прежде всего, аномально высокий уровень холестерина — это ответ организма на токсины и психическое напряжение. Конечно, определенную роль играет наследственность. Тем не менее, правильное питание и умеренные физические нагрузки помогут вам избавиться от проблемы. Важно следить за показателем йода, снизить потребление сладостей и отказаться от курения.
Уменьшение свободных радикалов
Антиоксиданты успешно снижают уровень свободных радикалов. Поэтому необходимо ввести в свой ежедневный рацион продукты, богатые этими веществами. К ним относятся:
- черный шоколад,
- орехи пекан,
- черника,
- артишоки,
- малина,
- свёкла,
- фасоль,
- чечевица,
- шпинат.
Сыроедение и суперфуды
Эта диета состоит из фруктов, овощей, орехов и меда, и все продукты должны съедаться сырыми. Такое питание обеспечивает ежедневные потребности в нутриентах для обмена веществ лиц обоих полов, нормализируют обменные процессы и понижают уровень холестерина. Что нужно есть?
- плоды, богатые пектинами — груши, яблоки, грейпфруты и апельсины — предотвращают всасывание холестерина;
- гранатовый сок — снижает уровень холестерина благодаря антиоксидантам и полифенолам;
- чеснок, лук, морковь, грецкие орехи, миндаль, овсяные отруби, измельченное (молотое) семя льна и продукты из морских водорослей — снижают уровень холестерина за счет содержания клетчатки, антиоксидантов и микроэлементов.