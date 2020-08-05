В каких случаях головокружение смертельно опасно 

Причин головокружения может быть бесчисленное множество. Однако в некоторых случаях этот симптом является предвестником опасных заболеваний, поэтому игнорировать его нельзя. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях нужно обращаться к врачу с головокружением.

Инсульт

Во время инсульта у человека нарушается кровообращение в мозге, из-за чего начинает кружиться голова. Вместе с этим симптомом при инсульте отмечают боли в груди или желудке. Чтобы понять, действительно ли у человек инсульт, попросите его улыбнуться. Когда действие не получается или улыбка кривая, то нужно срочно вызывать медицинскую помощь.

Воспаление внутреннего уха

Это заболевание появляется после того, как во внутреннее ухо попадают болезнетворные микроорганизмы. Воспаление могут вызвать различные бактерии и вирусы. В таком случае головокружение является одним из симптомов. Опасность заболевания заключается в том, что все его признаки проявляются не сразу. У человека нарушается слух, он перестает ориентироваться в пространстве. Если лечение откладывать и запустить, то воспаление внутреннего уха может поразить нервную систему и стать причиной смерти.

Сотрясение

Мало кто знает, но сотрясение мозга проявляется не только в том случае, если человек ударяется головой. Сотрясение можно получить при сильном толчке, например, при автомобильной аварии или резком торможении. Так, человек может даже не заметить, что у него сотрясение, но головокружение является одним из симптомов травмы. Важно оказать правильную помощь. Конечно, если человек получил легкое сотрясение, то ему просто нужен будет покой. Однако при такой травме нужно провести обследование, например компьютерную томографию (КТ), чтобы исключить серьезные последствия.