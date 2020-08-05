Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких случаях головокружение смертельно опасно 

Елизавета Назарова 54 минуты назад
В каких случаях головокружение смертельно опасно
Фото: depositphotos.com
Причин головокружения может быть бесчисленное множество. Однако в некоторых случаях этот симптом является предвестником опасных заболеваний, поэтому игнорировать его нельзя. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях нужно обращаться к врачу с головокружением.

Инсульт

Во время инсульта у человека нарушается кровообращение в мозге, из-за чего начинает кружиться голова. Вместе с этим симптомом при инсульте отмечают боли в груди или желудке. Чтобы понять, действительно ли у человек инсульт, попросите его улыбнуться. Когда действие не получается или улыбка кривая, то нужно срочно вызывать медицинскую помощь.

Воспаление внутреннего уха

Это заболевание появляется после того, как во внутреннее ухо попадают болезнетворные микроорганизмы. Воспаление могут вызвать различные бактерии и вирусы. В таком случае головокружение является одним из симптомов. Опасность заболевания заключается в том, что все его признаки проявляются не сразу. У человека нарушается слух, он перестает ориентироваться в пространстве. Если лечение откладывать и запустить, то воспаление внутреннего уха может поразить нервную систему и стать причиной смерти.

Сотрясение

Мало кто знает, но сотрясение мозга проявляется не только в том случае, если человек ударяется головой. Сотрясение можно получить при сильном толчке, например, при автомобильной аварии или резком торможении. Так, человек может даже не заметить, что у него сотрясение, но головокружение является одним из симптомов травмы. Важно оказать правильную помощь. Конечно, если человек получил легкое сотрясение, то ему просто нужен будет покой. Однако при такой травме нужно провести обследование, например компьютерную томографию (КТ), чтобы исключить серьезные последствия.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Как всего один поцелуй привел к страшной болезни
Как быстро вывести алкоголь из организма
Как быстро вывести алкоголь из организма
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Назван способ снизить холестерин без лекарств
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
00:29
Врачи рассказали, какой грипп придет осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как быстро измерить давление без тонометра
04:19
Как быстро измерить давление без тонометра
ЗОЖ
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
00:16
ВОЗ заявила, что лекарства от COVID нет
Коронавирус
Когда начнут прививать от коронавируса
00:13
Когда начнут прививать от коронавируса
Коронавирус ЗОЖ
Как быстро вывести алкоголь из организма
04:34
Как быстро вывести алкоголь из организма
ЗОЖ Народная медицина
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
02:40
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение