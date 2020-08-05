Как понять, что у вас непереносимость алкоголя 

Непереносимость алкоголя может быть врожденной и приобретенной, но человек замечает ее не сразу. Дело в том, что в некоторых случаях она проявляется как аллергия, а в других — гораздо серьезнее. "Рамблер" перечисляет симптомы, которые появляются при непереносимости спиртного.

Симптомы при отторжении алкоголя могут проявляться не сразу. У некоторых людей есть врожденная непереносимость алкоголя, когда их организм не может перерабатывать спирт. У других людей влияние алкоголя оказывается настолько сильным, что их органы перестают работать.

Покраснение лица

Одним из основных симптомов непереносимости считается покраснение лица и тела. По всей коже можно заметить красные пятна, а также повышается температура. Ученые говорят, что такой эффект вызывает недостаток фермента ALDH2. У таких людей повышается риск развития онкологии пищевода даже при употреблении минимальных доз спиртного.

Сильное похмелье

Во многих случаях сильное похмелье обусловлено тем, что организм человека перестает расщеплять спирт. В этом процессе участвует печень, которая со временем изнашивается. Чаще всего она страдает у тех, кто ранее злоупотреблял алкоголем. Орган работает на износ, а потом отказывается расщеплять токсины. Так, они напрямую попадают в кровь, из-за чего человек сильнее страдает до того, как все токсину выйдут естественным путем.

Тошнота и рвота

Отторжение алкоголя может проявиться через несколько часов после его употребления. В этом случае больше всего страдают желудок и поджелудочная. Дело в том, что спиртное повреждает стенки желудка и повышает кислотность в нем. Когда человек злоупотребляет подобными напитками, организм оказывается не в состоянии переварить даже минимальную дозу. Так как жидкость не переваривается, она выходит из тела обратно.