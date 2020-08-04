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Как определить болезнь по состоянию стоп

Анастасия Иванова
3 часа назад
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По состоянию стоп можно узнать многое о своем здоровье и даже распознать некоторые серьезные заболевания. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Проблемы с щитовидной железой

Сухая кожа стоп — один из симптомов проблем с щитовидной железой. Если у пациента происходит шелушение кожного покрова, это говорит о переизбытке или недостатке гормонов.

Артрит или подагра

Об этих заболеваниях предупреждает утолщение большого пальца. Болезни могут появиться в следствии переизбытка мочевой кислоты в организме, которая откладывается на суставах и разрушает их.

Сахарный диабет

Одной из проблем сахарного диабета является трудное и долгое заживление ран, которое со временем может привести к такому осложнению, как диабетическая стопа. Нестабильный уровень сахара в крови нарушает кровообращение в нижних конечностях и не дает затягиваться даже самым мелким ранам.

Эндокардит инфекции сердца

Об этом заболевании сигнализируют красные полоски, которые появляются под ногтями стоп. Происходит разрушение капилляров.

Проблемы с сердцем и рак легких

Об этом могут свидетельствовать деформированные пальцы. Эти заболевания затрудняют доступ крови к артериям на их кончиках. Итогом может стать разбухание пальцев ног.

Закупорка артерий

На такую проблему указывает отсутствие волос на пальцах ног и резкое замедление их роста в области лодыжек. На стенках сосудов может накапливаться налет, который способен провоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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