Как определить болезнь по состоянию стоп

По состоянию стоп можно узнать многое о своем здоровье и даже распознать некоторые серьезные заболевания. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Проблемы с щитовидной железой
Сухая кожа стоп — один из симптомов проблем с щитовидной железой. Если у пациента происходит шелушение кожного покрова, это говорит о переизбытке или недостатке гормонов.
Артрит или подагра
Об этих заболеваниях предупреждает утолщение большого пальца. Болезни могут появиться в следствии переизбытка мочевой кислоты в организме, которая откладывается на суставах и разрушает их.
Сахарный диабет
Одной из проблем сахарного диабета является трудное и долгое заживление ран, которое со временем может привести к такому осложнению, как диабетическая стопа. Нестабильный уровень сахара в крови нарушает кровообращение в нижних конечностях и не дает затягиваться даже самым мелким ранам.
Эндокардит инфекции сердца
Об этом заболевании сигнализируют красные полоски, которые появляются под ногтями стоп. Происходит разрушение капилляров.
Проблемы с сердцем и рак легких
Об этом могут свидетельствовать деформированные пальцы. Эти заболевания затрудняют доступ крови к артериям на их кончиках. Итогом может стать разбухание пальцев ног.
Закупорка артерий
На такую проблему указывает отсутствие волос на пальцах ног и резкое замедление их роста в области лодыжек. На стенках сосудов может накапливаться налет, который способен провоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.