Как всего один поцелуй привел к страшной болезни

У Эйми Годден диагностировали псориаз (заболевание кожи) в возрасте 14-ти лет, но всю жизнь болезнь не беспокоила девушку. Достаточно было один раз поцеловаться в новогоднюю ночь, чтобы "запустить бомбу замедленного действия". Теперь Эйми мучается от пятен по всему телу. "Рамблер" выяснил, почему так произошло.

Фото: @aimeegracey @aimeegracey

До злосчастного поцелуя псореаз протекал в легкой форме, у девушки было всего несколько пятен на теле, которые она легко могла скрыть. Оказалось, что некоторые приобретенные болезни могут стать толчком для развития более тяжелой формы псориаза.

"Реакция была вызвана новогодним поцелуем с тем, у кого был тонзиллит, о чём я, конечно, не знала. Мало того что я подхватила вирус, так вскоре у меня на лбу, щеках и груди начали появляться красные пятна".

@aimeegracey

Вскоре все тело девушки покрылось зудящими отметинами, кожа постоянно чесалась и болела. Но самое ужасное, что лекарств, которые могли бы вылечить девушку на 100%, просто не существует.

Сначала Эйми восприняла новости очень болезненно, ей не хотелось выходить из дома и показываться на людях, но в какой-то момент она решила перебороть себя.

"Я не могла рассказать о случившемся друзьям и семье, поэтому решила сделать об этом пост в соцсетях".

@aimeegracey