Создано лекарство для быстрой остановки кровотечения 

Ученые из США нашли способ быстро справиться с повреждениями сосудов и остановить кровотечение. Инъекция новым препаратом снижает кровопотерю на 97%. Об этом пишет Хайтек+.

В больницах кровотечения останавливают с помощью переливания свертывающих агентов. Пациенту переливают тромбоциты, которые крепятся к поврежденному сосуду и формируют кровяной сгусток. Однако большинство людей с тяжелыми травмами погибают от острой кровопотери еще до приезда в больницу.

Исследователи попробовали решить эту проблему и разработали лиофилизированный агент с консистенцией сахарной ваты. Он может храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Перед инъекцией его помещают в физраствор, после чего он восстанавливает свои свойства.

По словам ученых, их целью было создать лекарство, которое можно хранить в обычных условиях, и которое бы позволило выиграть время и доставить пациента в больницу.

Тестирование на моделях мышей показало, что инъекция препаратом сокращало время кровотечения примерно на 99%. Кровопотеря при этом снижалась на 97%. Укол увеличивал выживаемость грызунов в течение часа, что является критично важной целью для лечения тяжелых травм.