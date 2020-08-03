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Гастроэнтеролог назвал допустимые при диарее продукты 

Слово и Дело 3 часа назад
Врач назвал допустимые при диарее продукты
Фото: Слово и Дело
Причина диареи летом очень проста — люди, зачастую считая, что фрукты свежие и полезные, забывают их мыть или же моют недостаточно. Однако бактерии со свежих фруктов, ягод, овощей и зелени не забывают об этом и, попадая в кишечник, вызывают приступы диареи.

Что такое диарея?

По словам специалиста, приступом диареи считается не менее трех жидких стулов за день. При этом, иногда диарея может перетекать в острую форму, которая возникает по причине попадания в организм токсичных веществ, нарушающих процесс пищеварения и всасывания.
«Рефлекторно кишечник начинает защищаться, выделяя секрет и воду. При этом его работа ускоряется — и, к счастью для нас, кишечник не хочет впитывать всю эту токсичную смесь, стремясь как можно быстрее от нее избавиться», — рассказывает эндокринолог.

Почему летом?

Человек ежедневно проглатывает сотни тысяч бактерий, и организм стабильно справляется с ними. Однако летом для размножения бактерий создается комфортная среда, и эта сотня тысяч превращается в миллионы. Следовательно, организм не справляется с нагрузкой и получает пищевое отравление.
«Именно это и вызывает диарею. Такое состояние не заразно: заболевает только тот, кто съел некачественную еду», — заметила специалист.
Кроме того, летом люди путешествуют в непривычные для себя регионы, где иммунитет не успевает адаптироваться к «местным» бактериям. Также существуют вирусные, бактериальные или паразитарные инфекции, которые не связанны с едой, но имеют большую степень активности в жаркий период.

Какие последствия для организма?

Главный симптом при диарее — это обезвоживание. Большинство людей спокойно переносят его, однако дети, пожилые и люди с иммунодефицитом требуют дополнительного внимания.
«Необходимо крайне пристально контролировать потребляемое ими количество жидкости, и их диурез. Некоторые специалисты даже утверждают, что в таких ситуациях лучше пусть ребенок пьет вредную газировку, чем ничего. Мне эта рекомендация видится немного неоднозначной. С любым ребенком, мне кажется, можно договориться», — отмечает Анна Юркевич.

Как лечить диарею?

Основной принцип в лечении диареи — это достаточное потребление воды. Помимо обычной воды, специалист рекомендует пить аптечное средство для пероральной регидрации, которое также можно приготовить в домашних условиях.

«На литр чистой кипяченой воды необходимы одна чайная ложка соли, две столовые ложки сахара и одна чайная ложка соды», — рассказала рецепт гастроэнтеролог.

Эксперт советует пить воду комнатной температуры небольшими порциями в течении всего дня. Потребление большого количества жидкости за раз может, наоборот, усугубить ваше состояние.
Из еды гастроэнтеролог советует есть продукты с большим содержанием растворимых волокон, так называемое «липкое волокно».

«Оно есть в бананах, белом рисе, белом тостовом хлебе, овсянке, картофеле, лапше, зерновых. Но помните: при этом потребление сахара может ухудшить состояние при диарее», — отметила врач.

Что запрещено есть при диарее?

  • Молочные продукты;
  • Цитрусовые и другие кислые продукты;
  • Нерастворимое волокно;
  • Сырые фрукты и овощи (особенно с кожурой);
  • Хлеб из цельного зерна и крупы (коричневый и дикий рис);
  • Орехи, семена, попкорн;
  • Фасоль, чечевицу, горох и кукурузу;
  • Жирные и жареные продукты (такие как бекон, колбаса или пицца);
  • Салатные заправки, майонез;
  • Пирожные, пончики;
  • Кофе и чай в больших количествах;
  • Сахарозаменители.

В каких случаях следует обратиться к врачу?

В большинстве своем приступы диареи проходят сами по себе, при условии достаточного количества питья и нормализованном рационе.

«Однако если процесс затянулся, у вас повышенная температура, обнаружена кровь в кале, низкое давление или сильная рвота — то стоит немедленно обратиться к врачу», — заключила доктор.

С приступами диареи сталкивался каждый человек, и зачастую определить причину расстройства очень сложно. Однако летом, чаще всего диарея возникает из-за немытых фруктов, ягод и овощей. Поэтому даже если это продукты с вашего огорода, то всегда стоит их тщательно мыть.
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Болезни и лекарства , Анна Юркевич
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