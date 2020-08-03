Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории России», заявил Мишустин.

Дело в том, что сейчас этот список включает всего 57 наименований лекарств, а до этого перечень ни разу не менялся.

«В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди них препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний», — сказал Мишустин.

Обновление производят для того, чтобы в России были современные и эффективные лекарственные средства, которые будут доступны людям с заболеваниями разной степени сложности.