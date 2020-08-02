Мясников назвал необычное средство от аллергии 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что домашние животные могут быть "лекарством" от аллергии.

Дети, которые общаются с собаками, кошками и другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают "прививку от аллергии" — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции. По словам Мясникова, во многих странах детей классами специально вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с коровами, козами или лошадьми. Помимо психологической разгрузки и правильного воспитания, эти поездки имеют медицинскую пользу — снижение уровня аллергии.

Врач добавил, что, когда ребенок растет с животным, у него просыпается ответственность. Дети будут вынуждены подчиняться расписанию, а это их дисциплинирует. Поэтому, считает Мясников, родителям следует разрешать детям заводить домашних питомцев, даже несмотря на потенциальные неудобства.