Мясников заявил об опасности храпа

В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Одна из зрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременной остановке дыхания) у супруга. Во время сна он храпит, периодически умолкает примерно на десять-двадцать секунд, после чего резко вскрикивает. Женщина поинтересовалась, чем это может быть вызвано.

Мясников объяснил, что в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути и человеку не хватает воздуха.

По словам медика, такое проявление храпа — настоящая болезнь, которая может приводить к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции.

При ее лечении используют аппарат СИПАП, который занимается искусственной вентиляцией легких в моменты перекрытия дыхательных путей мягкими тканями. Он представляет из себя специальную маску, подключенную к устройству, которую нужно надевать во время сна.