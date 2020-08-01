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Мясников рассказал о неожиданных последствиях храпа 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Мясников заявил об опасности храпа
Фото: РИА Новости
В некоторых случаях храп может быть опасен, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Одна из зрительниц прислала вопрос, в котором рассказала об апноэ (кратковременной остановке дыхания) у супруга. Во время сна он храпит, периодически умолкает примерно на десять-двадцать секунд, после чего резко вскрикивает. Женщина поинтересовалась, чем это может быть вызвано.
Мясников объяснил, что в такие моменты мягкое небо перекрывает дыхательные пути и человеку не хватает воздуха.
По словам медика, такое проявление храпа — настоящая болезнь, которая может приводить к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции.
При ее лечении используют аппарат СИПАП, который занимается искусственной вентиляцией легких в моменты перекрытия дыхательных путей мягкими тканями. Он представляет из себя специальную маску, подключенную к устройству, которую нужно надевать во время сна.
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Болезни и лекарства , Новости , Александр Мясников
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