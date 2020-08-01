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Российский онколог назвал причины горечи во рту 

Lenta.ru и ещё 11 5 часов назад
Онколог назвал причины горечи во рту
Фото: Lenta.ru
Российский врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем Instagram, что может значить горечь во рту, жжение, а также желтый налет на языке. По его словам, в 95 процентах случаев это связано с попадением желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки.
В таком случае в желудке желчь смешивается с соляной кислотой, и из-за такого заболевания, как недостаточность розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод, а затем в рот.
«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», отметил онколог. Лечение подобных проблем занимает две-три недели, и проблем после этого возникнуть не должно.
Ранее врач-онколог Аркадий Верткин рассказал, что первыми признаками различных видов рака могут быть незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, нарушения пищеварения, трудность в глотании, непроходящий кашель и другие симптомы.
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Болезни и лекарства , Новости , Иван Карасев
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