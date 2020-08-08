В чем разница между пьянством и алкоголизмом 

Есть люди, которые полагают, что пьянство и алкоголизм — одно и то же. На самом деле, эти понятия диаметрально противоположны. «Рамблер» расскажет, в чем между ними разница.

Пьянство — это дурная привычка, от которой можно отказаться. А алкоголизм — это хроническая болезнь, зависимость, от которой невозможно избавиться самостоятельно.

Принципиальным отличием является то, что человек, который болен алкоголизмом, пьет, когда ему хочется выпить, и пьет, даже если не хочется. А в случае с пьянством индивид самостоятельно делает выбор и всегда может отказаться.

Главная проблема заключается в том, что люди с зависимостью не признают, что они на самом деле больны. Они просто-напросто не видят этого. Им кажется, что в любой момент они могут остановиться, но это не так.

Люди с алкогольной зависимостью могут начать прятать спиртное и пить его тайком. Зачастую они преуменьшают число выпитых рюмок, чтобы лишний раз не давать близким обещания, что скоро бросят пить — ведь сдержать слово им все равно не удается. У больных также наблюдаются провалы в памяти и начинаются проблемы со здоровьем печени и почек.

Не зря говорят, что осознание проблемы — это первый шаг к исцелению. Чтобы избавиться от недуга, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Ведь справиться с алкогольной зависимостью самостоятельно практически невозможно.

Если алкоголизмом больны не вы, а ваш близкий человек, не стоит насильно тащить его к доктору. Мало того, что это не даст положительных результатов, так как человек просто-напросто не видит наличие проблемы, так это может спровоцировать появление агрессии у зависимого человека. Помните: лечение поможет только в том случае, если больной сам решил обратиться за помощью.