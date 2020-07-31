Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, что вам противопоказаны персики 

Мира Маркина 5 часов назад
В, С, РР, А, бета-каротин — это лишь малая часть всех витаминов и микроэлементов, содержащихся в персиках. Этот фрукт действительно чрезвычайно полезен, однако не для всех. Кому стоит пересмотреть свое отношение к персикам ради здоровья? Выяснял "Рамблер".
Прежде всего Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отказаться от персиков людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией на фрукт. Кроме того, сказать "нет" персикам должны пациенты, страдающие от заболеваний желудка с повышенной кислотностью. В частности, к ним относятся язва и гастрит.
Вдобавок к этому медики предупреждают: людям с сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением также следует осторожней относиться к персикам. Пациенты с данными заболеваниями могут употреблять фрукт, но лишь в ограниченных количествах.

«Персик — водянистый, волокнистый фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества. Мы должны понимать, что каждый прием пищи у нас должен быть сбалансированным. Что значит «сбалансированным»? Содержать белки, жиры, углеводы. Тогда клетчатка из этого персика, а также белок и жиры из основного приема пищи снизят способность этих углеводов из персика поднимать глюкозу в нашей крови»,

— в беседе с АиФ.ru объяснила нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.
В случае, если человек съест слишком много персиков, его уровень сахара будет значительно отличаться от уровня сахара тех людей, которые съели фрукт на десерт после полноценного сбалансированного приема пищи.
Специалисты также рекомендуют отказаться от употребления персиков при обострении заболеваний ЖКТ, а также при отравлении.
Комментарии
Болезни и лекарства , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый метод лечения рака внедрили в России
Новый метод лечения рака внедрили в России
Описаны психические последствия от COVID-19 в России
Описаны психические последствия от COVID-19 в России
Рак в России начали лечить по-новому
Рак в России начали лечить по-новому
Как победить частые запоры: народные методы
Как победить частые запоры: народные методы
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение