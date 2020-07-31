Как понять, что вам противопоказаны персики 

В, С, РР, А, бета-каротин — это лишь малая часть всех витаминов и микроэлементов, содержащихся в персиках. Этот фрукт действительно чрезвычайно полезен, однако не для всех. Кому стоит пересмотреть свое отношение к персикам ради здоровья? Выяснял "Рамблер".

Прежде всего Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отказаться от персиков людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией на фрукт. Кроме того, сказать "нет" персикам должны пациенты, страдающие от заболеваний желудка с повышенной кислотностью. В частности, к ним относятся язва и гастрит.

Вдобавок к этому медики предупреждают: людям с сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением также следует осторожней относиться к персикам. Пациенты с данными заболеваниями могут употреблять фрукт, но лишь в ограниченных количествах.

«Персик — водянистый, волокнистый фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества. Мы должны понимать, что каждый прием пищи у нас должен быть сбалансированным. Что значит «сбалансированным»? Содержать белки, жиры, углеводы. Тогда клетчатка из этого персика, а также белок и жиры из основного приема пищи снизят способность этих углеводов из персика поднимать глюкозу в нашей крови»,

— в беседе с АиФ.ru объяснила нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

В случае, если человек съест слишком много персиков, его уровень сахара будет значительно отличаться от уровня сахара тех людей, которые съели фрукт на десерт после полноценного сбалансированного приема пищи.

Специалисты также рекомендуют отказаться от употребления персиков при обострении заболеваний ЖКТ, а также при отравлении.