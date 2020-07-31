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Вырывать волосы в носу: опасно ли это 

Мира Маркина 6 часов назад
Вырывать волосы в носу: опасно ли это
Фото: depositphotos.com
В то время, как одни люди не обращают внимания на излишнюю растительность на своем лице и теле, другие относятся к этому моменту крайне щепетильно.
Последние, в частности, нередко в угоду эстетике вырывают даже волосы в носу. Вот только безопасно ли это и стоит ли красота подобных жертв? Выяснял "Рамблер".
Если вы не можете смириться с чрезмерной растительностью в носу, не стоит вырывать оттуда волосы. Все, что вы можете сделать, — подстричь их.
Дело в том, что вырывая волоски, вы рискуете оставить в носу ранки, которые будут забиваться грибками, микробами и другими патогенами. Раньше они оседали на волосках, но теперь им пришлось выбрать другую среду обитания. Именно поэтому гораздо безопаснее состригать волоски, а не вырывать их. К слову, делать это можно даже под корень. Чтобы было удобнее, используйте триммер, — сейчас такой можно найти почти в любом магазине бытовой техники.
Помимо прочего, вырывать волосы из носа не советуют даже медики. Как оказалось, иногда излишняя педантичность в отношении своей внешности может спровоцировать ОРВИ и даже грипп.
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