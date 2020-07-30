Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких 

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Медики назвали внешний признак, который может указывать на онкологию. Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Характерные симптомы рака легких включают затрудненное дыхание, кашель, головные боли и постоянный дискомфорт в груди.

Также о развитии онкологии могут сигнализировать внешние признаки. В частности, опухшее лицо.

Специалисты пояснили, что злокачественный процесс в легких влияет и на кровоснабжение.

«Опухоль может давить на верхнюю полую вену — важнейший кровеносный сосуд, по которому кровь доставляется от верхней части тела обратно к сердцу.

Но, если кровеносный сосуд блокируется, возможно, из-за увеличившейся опухоли в легких, то появляются характерные отеки лица», — объяснили медики.

Также на развитие рака легких у многих пациентов указывают частые боли в спине и в районе плечевого сустава.