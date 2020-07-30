Как быстро избавиться от запора без лекарств

Затруднение опорожнения кишечника — это распространенная проблема. Самый простой способ решить проблему просто и быстро — использовать слабительные лекарства, но есть и другой способ. «Рамблер» узнал, как справиться с проблемой без приема лекарств.

Специалист-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова рассказала, что может помочь при запоре.

Пейте воду

Вода необходима организму, обезвоживание вполне может стать причиной запоров. Согласно данным гастроэнтеролога, в день нужно выпивать примерно полтора литра воды. Необязательно пить «через не хочу», но придерживаться примерного значения стоит.

Еда

Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают справиться с запорами. К ним относятся: сушёные грибы, отруби, сухофрукты, бобовые, крупы, ягоды. Они помогут «приободрить» вялый кишечник и наладить стул.

Зарядка

Очень часто проблемы со стулом возникают из-за недостатка физической активности. Поэтому Валентина Лупанова советует много ходить и подниматься по лестнице.

Если все эти советы не помогли, то стоит обратиться к врачу за слабительными препаратами. Не принимайте лекарства без назначения врача, это может быть опасно.