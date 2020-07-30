Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как просто и быстро избавиться от запора без лекарств 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как быстро избавиться от запора без лекарств
Фото: depositphotos
Затруднение опорожнения кишечника — это распространенная проблема. Самый простой способ решить проблему просто и быстро — использовать слабительные лекарства, но есть и другой способ. «Рамблер» узнал, как справиться с проблемой без приема лекарств.
Специалист-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Валентина Лупанова рассказала, что может помочь при запоре.

Пейте воду

Вода необходима организму, обезвоживание вполне может стать причиной запоров. Согласно данным гастроэнтеролога, в день нужно выпивать примерно полтора литра воды. Необязательно пить «через не хочу», но придерживаться примерного значения стоит.

Еда

Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают справиться с запорами. К ним относятся: сушёные грибы, отруби, сухофрукты, бобовые, крупы, ягоды. Они помогут «приободрить» вялый кишечник и наладить стул.

Зарядка

Очень часто проблемы со стулом возникают из-за недостатка физической активности. Поэтому Валентина Лупанова советует много ходить и подниматься по лестнице.
Если все эти советы не помогли, то стоит обратиться к врачу за слабительными препаратами. Не принимайте лекарства без назначения врача, это может быть опасно.
Видео дня. Онколог рассказал, как защититься от меланомы
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы недуги, провоцирующие смерть от COVID-19
Названы недуги, провоцирующие смерть от COVID-19
Почему мы высовываем ногу из-под одеяла
Почему мы высовываем ногу из-под одеяла
Как правильно чистить уши
Как правильно чистить уши
В Китае снова разбушевался коронавирус
В Китае снова разбушевался коронавирус
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение