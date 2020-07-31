Стоматолог развеяла мифы о кариесе 

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с "АиФ" развенчала популярные мифы о кариесе.

Специалист опровергла данные о том, что частая чистка зубов предотвращает кариес. По ее словам, необходимо чистить зубы два-три раза в день. Если же чистить зубы чаще, то риск повреждения шеек зуба возрастает во много раз. Также не всегда бывает так, что кариес сопровождается темными пятнами на зубах, а белизна зубов не говорит об их здоровье.

Помимо этого, стоматолог назвала заблуждениями утверждение, что жевательная резинка может защитить зубы от кариеса. В жвачке содержится сахар, поэтому она автоматически исключается из списка средств для гигиены полости рта.

"Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила Автандилян.

Еще одним развеянным мифом стало то, что кариес появляется только у сладкоежек. Как подчеркивает врач, еда не вызывает кариес. Патологический процесс появляется после неправильного ухода за полостью рта.

"Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — рассказала врач.