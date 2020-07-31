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Стоматолог развеяла мифы о кариесе 

Газета.Ru и ещё 8 7 часов назад
Стоматолог развеяла мифы о кариесе
Фото: Газета.Ru
Врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с "АиФ" развенчала популярные мифы о кариесе.
Специалист опровергла данные о том, что частая чистка зубов предотвращает кариес. По ее словам, необходимо чистить зубы два-три раза в день. Если же чистить зубы чаще, то риск повреждения шеек зуба возрастает во много раз. Также не всегда бывает так, что кариес сопровождается темными пятнами на зубах, а белизна зубов не говорит об их здоровье.
Помимо этого, стоматолог назвала заблуждениями утверждение, что жевательная резинка может защитить зубы от кариеса. В жвачке содержится сахар, поэтому она автоматически исключается из списка средств для гигиены полости рта.
"Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила Автандилян.
Еще одним развеянным мифом стало то, что кариес появляется только у сладкоежек. Как подчеркивает врач, еда не вызывает кариес. Патологический процесс появляется после неправильного ухода за полостью рта.
"Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — рассказала врач.
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Болезни и лекарства , Новости , Аргументы и Факты
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