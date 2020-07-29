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Россиян предупредили о новых типах гриппа 

Letidor.ru и ещё 5 3 часа назад
Россиян предупредили о новых типах гриппа
Фото: Letidor.ru
Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в осенне-зимний период в страну придут новые типы вируса гриппа, от которых ранее россияне не прививались. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперт отметила, что в связи с этим уже сейчас ведомство начало мониторинг заболеваемости гриппом.

Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом, ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда,

— рассказала Попова на совещании с участием президента Владимира Путина.
На это глава государства отметил, что необходимо сосредоточить силы на профилактической работе против гриппа и вакцинации населения. Путин заметил, что принятие решения о прививке должно быть добровольным.

Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно,

— подчеркнул президент.
При этом Путин заметил, что хоть это и личный выбор каждого, не стоит забывать об ответственности за свое здоровье, близких и детей.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Новости , Анна Попова , Владимир Путин , ВОЗ , Роспотребнадзор
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