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Почему от голода неприятно пахнет изо рта 

Анастасия Иванова 40 минут назад
Почему от голода неприятно пахнет изо рта
Фото: depositphotos.com
Многие люди сразу после пробуждения идут чистить зубы, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Иногда запах также появляется в течение дня на голодный желудок. «Рамблер» расскажет, с чем же может быть связана эта проблема.
К одной из причин появления неприятного запаха относят отсутствие гигиены полости рта. Это приводит к росту анаэробных бактерий и развитию болезней ротовой полости. В этом случае зубная паста может лишь на какое-то время избавить от неприятного запаха. При возникновении заболеваний во рту стоит срочно обратиться к стоматологу. Специалисты рекомендуют чистить зубы после каждого приема пищи, и также два раза в год посещать стоматолога, даже если вас ничего не беспокоит.
Если с зубами все в порядке, то стоит обратить внимание на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Не секрет, что чем дольше вы голодаете, тем выше риск развития болезней ЖКТ. Дело в том, что нарушаются обменные процессы и возникают проблемы с печенью, желудком и поджелудочной железой. При сильном голоде организм начинает переваривать остатки пищи, которые он в себе задерживает. Запах изо рта может быть симптомом язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, сопровождающейся повышенной кислотностью желудочного сока.
Важно всегда помнить про гигиену и не откладывать лечение. При неприятном запахе изо рта следует обратиться к специалисту, который точно скажет, в чем заключается проблема.
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