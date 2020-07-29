Что нужно знать о синдроме беспокойных ног

Синдром беспокойных ног — заболевание, которое может быть вызвано абсолютно по разным причинам. «Рамблер» расскажет все, что вам следует о нем знать.

Обычно синдром беспокойных ног (СБН) проявляется в потребности двигать ногами из-за постоянных неприятных ощущений, которые чаще возникают и усиливаются в ночное время. Существует мнение, что это заболевание присуще людям, которые работают в офисе и ведут малоподвижный образ жизни.

СБН подразделяют на несколько групп:

Первая группа — неприятные ощущения в ногах в покое. Чаще всего они напрямую связаны с нарушением кровообращения. Также к причинам относят нарушение оттока венозной крови.

Вторая группа — неприятные ощущения в ногах связаны с дефицитом железа, витаминов группы B и магния.

Третья группа — метаболические нарушения, которые возникают при гипотиреозе, тиреотоксикозе, сахарном диабете, порфирии, хронической почечной недостаточности и ревматологических заболеваниях.

Синдром беспокойных ног часто связывают с работой системы нейромедиаторов, в частности, дофамина, а также со специфическими нарушениями обмена железа в клетках центральной нервной системы.