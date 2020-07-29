Почему опасно игнорировать сыпи на руках 

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Кожа является отражением здоровья вашего организма. Поэтому многие заболевания, связанные с внутренними органами, дают о себе знать путем появления различных высыпаний. «Рамблер» расскажет, в чем опасность сыпей на руках.

Прежде всего, следует разобраться в видах высыпаний:

Пятна

Проявляется изменением оттенка или покраснением кожи. Возникает при таких болезнях как сифилитическая розеола, витилиго, дерматитах, также к этому виду проявлений относят родимые пятна, веснушки.

Пузырьки

Они располагаются в толще кожного покрова, внутри заполнены геморрагической жидкостью. Их размер — от 2 до 6 миллиметров. Обычно возникают при экземе, герпесе, дерматитах аллергических.

Волдыри

Представляют собой вздувшиеся покраснения с ровными краями. Причины появления: крапивница, укусы насекомых, токсидермии. Обычно проходят самостоятельно.

Гнойнички

Это наполненные гноем образования в слоях эпидермиса. Сопровождают такие заболевания как угри, импетиго, фурункулез, пиодермии язвенные.

Узелки

Могут находиться во всех слоях кожи. Внешне выглядят как изменение поверхности эпидермиса с покраснением и отличием плотности от окружающих тканей. Размер — от 1 до 10 миллиметров. Типичные проявления узелка вызывают: псориазы, несколько видов лишаев, экзема, папилломы, различные бородавки.

Кожные высыпания — это первый признак многих болезней. Поэтому нельзя игнорировать этот сигнал. Любую внезапно появившуюся подозрительную сыпь должен осмотреть квалифицированный врач, так как болезнь в ослабленной форме может проявляться именно кожными изменениями, без дополнительных симптомов.