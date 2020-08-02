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Как тело заранее сигнализирует о сердечном приступе 

Елизавета Назарова 30 минут назад
Как тело заранее сигнализирует о сердечном приступе
Фото: depositphotos.com
От сердечного приступа могут пострадать и пожилые, и молодые люди. Врачи во всем мире говорят, что инфаркты и инсульты молодеют, поэтому от них не застрахован практически никто. Чтобы быть начеку, надо знать о симптомах, предупреждающих сердечный приступ. «Рамблер» рассказывает, как организм сигнализирует о нем.
Согласно исследованиям, 70% людей заявили, что видели симптомы надвигающегося сердечного приступа еще за неделю до того, как попали в больницу. Ощущения часто зависят от возраста и пола, но эксперты выделили несколько симптомов, которые появляются наиболее часто.

Боль в желудке

Многие люди путают боль в груди с болью в верхней части живота. Очень часто перед сердечным приступом человек жалуется на неприятные ощущения в желудке, хотя на самом деле эта боль отдает из груди. При этом люди отмечают расстройство кишечника, тошноту и рвоту без причин.

Боль в ушах и челюсти

Если вы впервые почувствовали этот симптом и он повторяется с разницей в несколько дней, стоит обратиться к врачу. Из-за повышенного давления и нарушения кровообращения во время сердечной приступа боль появляется в этих частях головы.

Отеки ног

При нормальном кровообращении людей не беспокоит отечность ног, но, если нарушается работа сердечной мышцы, появляется этот симптом. Дело в том, что сердце перестает пропорционально качать кровь в организме, из-за чего происходит задержали жидкости, появляется отечность.

Необъяснимая усталость

Некоторые люди чувствовал этот необычный симптом за недели и месяцы до сердечного приступа. Они отмечали, что у них появилась необъяснимая усталость и слабость без видимых причин. У некоторых пациентов наблюдалась бессонница при нормальном режиме.
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