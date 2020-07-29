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Неприятные симптомы, которые нельзя игнорировать 

WomanHit.ru 1 час назад
Неприятные симптомы, которые нельзя игнорировать
Фото: WomanHit.ru
Мы расскажем, когда консультация специалиста просто необходима.
Как правило, мы обращаемся за помощью только в том случае, когда терпеть боль или температуру уже сложно, однако наше тело часто дает сигналы, которые мы так же часто игнорируем. Сегодня мы собрали «звоночки» от нашего организма, которые точно нельзя пропустить, и когда требуется неотложное посещение кабинета врача.

Вы теряете вес

Конечно, речь не идет о периоде активных тренировок и диете. Но если вы питаетесь как и прежде, не особо утруждаете себя физической активностью, но при этом цифра на весах стремительно или планомерно уменьшается, это повод обратиться к терапевту, для начала. Причин может быть очень много: от гипотиреза до онкологии. Не затягивайте с визитом.

Температура

Время от времени у нас может возникать ощущение жара, но это быстро проходит и волноваться чаще всего не о чем, однако повышение температуры на протяжении нескольких недель без возможности ее сбить — повод немедленно обратиться к врачу, так как с большой вероятностью в организме проходит воспалительный процесс, который нельзя сотавлять без внимания.

Психические изменения

Да, мы живем ритме мегаполиса, находимся в постоянном стрессе и так же настойчиво пытаемся от него избавиться. Но многие начинают жаловаться не просто на усталость, а на непонятные приступы спутанного мышления или агрессии, бывает, дело доходит до галлюцинаций. Как вы понимаете, оставлять проблему без внимания никак нельзя — психические расстройства труднее всего поддаются корректировке, поэтому здесь важно вовремя начать лечение, чтобы облегчить саму терапию.

Внезапная потеря сознания

Очень опасный симптом, который так же имеет много причин: от инсульта до ишемических атак. Вас должно насторожить, если вы несколько раз за год переживаете следующие состояния:
— Потеря сознания.
— Размытость или временная потеря зрения.
— В эти моменты вам трудно говорить.
— Вы ощущаете резкую головную боль.
— Голова внезапно кружится и вы падаете.

Воспаление суставов

Чаще всего речь в этом случае идет об инфекции суставов. Здесь нельзя медлить, ведь инфекция очень быстро распространяется, обратитесь за помощью к терапевту, который проведете первичный осмотр и направит к нужному специалисту. Среди других возможных причин воспаления: ранняя стадия артрита или артроза.
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