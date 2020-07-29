Как измерить давление без тонометра 

Многие люди страдают гипертонией и даже не знают о том, что их заболевание — хроническое. Так, чтобы поставить диагноз, врачам необходимо постоянно следить за состоянием пациента, а измерять давление каждый час практически невозможно. "Рамблер" рассказывает, как понять, что у вас высокое давление без тонометра.

Симптомы

Прежде всего о том, что у вас высокое давление, должны сигнализировать симптомы. Все знают, что при гипертонии болит и кружится голова, но эти общие симптомы свойственны и для других болезней. Дело в том, что при высоком давлении боль локализуется в области висков, а пациенты описывают ее как "давящую" или "пульсирующую". Гипертония также вызывает кровотечение из носа, тремор конечностей и тревожное состояние.

При пониженном давлении появляется давящая боль в области затылка, слабость и сонливость. В некоторых случаях людей мучает диарея и рвота.

Артерии

Чтобы более точно узнать, насколько сильно повышено или понижено ваше давление, есть еще один способ. Для этого нужно сесть на стул или кресло со спинкой, откинуться и ровно дышать. Когда вы приняли нужное положение, измерьте пульс на любой артерии. Если он повышен, значит, и давление у вас высокое. С пониженным пульсом логика такая же. Есть еще один способ. При измерении пульса надавите на пульсирующую артерию. Если вам пришлось приложить много усилий, чтобы это сделать, значит давление сильно повышено. В случае, когда артерия пережимается легко, у вас гипотония.