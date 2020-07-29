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Ученые нашли аномалию, вызывающую рак желудка 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Ученые нашли аномалию, вызывающую рак желудка
Фото: ТК «Звезда»
Открытие способно помочь в создании новых методов лечения рака желудка и других злокачественных образований.
Группа ученых из Сингапура и Японии напомнила, что развитию одного из самых агрессивных видов онкологии — рака желудка — в 8-10% случаев предшествует заражение вирусом Эпштейна-Барра (EBV). Данная инфекция относится к группе герпес-вирусов.
Специалисты провели исследование, в результате которого определили новую парадигму развития рака желудка, связанную с EBV. Выяснилось, что вирусный геном EBV непосредственно меняет «эпигенетический ландшафт» носителя, активируя гены, способные мутировать и провоцировать онкологию.
Ученые провели комплексный анализ трехмерных геномных структур в клетках человека. В итоге были обнаружены аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка, пишет портал Еurek Аlert.
Специалисты очень удивились тому факту, что вирус способен активировать гены, связанные с раком, что в результате помогает размножаться злокачественным клеткам. Эксперты предположили, что вирус Эпштейна-Барр может иметь отношение к заболеваемостью раком, более чем в 8-10% случаев.
Результаты проведенной работы говорят о том, что инфекция EBV играет значительную роль в развитии рака желудка, и дает новую информацию, способную помочь в создании инновационных методов лечения как рака желудка, так и других связанных с вирусом злокачественных образований.
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