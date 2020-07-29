Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач предупредил об опасных последствиях герпеса 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Врач предупредил об опасных последствиях герпеса
Фото: РИА Новости
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал "Вечерней Москве", какие опасные последствия может вызывать герпес.
Специалист напомнил, что данный вирус имеется у 90–95 процентов людей во всем мире, однако проявляется он не у всех. По его словам, герпес — это маркерное заболевание, дающее знать о проблемах с иммунитетом.
Акинфиев отметил, что нормой можно считать появление герпеса до двух раз в течение года, однако более частые "высыпания" являются показателем проблем с иммунитетом, в этом случае следует обратиться к специалисту.
Герпес, предупредил врач, способен поражать не только слизистые, но и нервные волокна.

"Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица",

— пояснил он.
Кроме того, человек, запустивший болезнь, может приобрести глухоту и потерять зрение, добавил Акинфиев.
Специалист отметил, что избежать обострения заболевания можно, соблюдая определенные правила. Так, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической увлажняющей помадой, употреблять сезонные фрукты и овощи, обеспечивать свой организм витаминами, высыпаться и соблюдать режим.
Видео дня. Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Комментарии
Болезни и лекарства , Герпес , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
Как узнать, переболели ли вы коронавирусом
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
В каких случаях жировик может быть опасен
В каких случаях жировик может быть опасен
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение