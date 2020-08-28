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Страшные болезни, способные убить за один день 

Мира Маркина 6 часов назад
Страшные болезни, способные убить за один день
Фото: depositphotos.com
Некоторые заболевания могут тянуться годами, иные же способны убить человека всего за один день. Подробнее о последних — в материале "Рамблера".

Менингококковая инфекция

Чаще всего менингококк поражает детей и людей преклонного возраста. Примерно 50% случаев заканчиваются летальным исходом. Однако даже люди, которым удалось вылечиться, не могут избавиться от губительных последствий заболевания.
Недуг сопровождается крайне агрессивными симптомами, которые могут привести к смерти буквально за один день. Главный источник инфекции — больные люди и носители бактерии, недуг передается воздушно-капельным путем. Предотвратить болезнь можно при помощи вакцины, на сегодняшний день существует вакцина против всех штаммов инфекции.

Инсульт

Нарушение мозгового кровообращения — вторая по распространенности причина смертности в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы. К несчастью, с каждым годом этот недуг "молодеет", и теперь инсульт может поразить даже молодого человека. Выявить болезнь можно посредством четырех шагов:
1) Попросите человека улыбнуться. Если двигается только одна часть лица, — дело плохо
2) Пусть человек скажет простую фразу. Речь не должна быть замедленной
3) Попросите поднять обе руки, он должен сделать это одновременно
4) Попросите высунуть язык, — он не должен быть повернут на одну сторону

Холера

Острая кишечная инфекция может развиться после того, как вы выпили грязную воду или съели что-то, что было заражено бактерией Vibrio cholerae. Ее опасность заключается в том, что она способна убить свою жертву за сутки: все начинается с сильнейшей диареи, затем наступает обезвоживание, а после — смерть. Самый простой способ избежать встречи с Vibrio cholerae, — тщательно соблюдать меры гигиены.
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