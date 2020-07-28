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В каких случаях жировик может быть опасен 

Вечерняя Москва 58 минут назад
В каких случаях жировик может быть опасен
Фото: Depositphotos
Врач Сергей Агапкин заявил, что жировики встречаются у каждого десятого человека, и чаще от них страдают женщины. Он напомнил, что медики называют эту доброкачественную опухоль жировой ткани липомой.
Доктор медицинских наук Анатолий Скальный заявил, что жировики очень редко перерастают в злокачественную опухоль. Он напомнил, что внутри атеромы находится кожное сало, внутри липомы — жир, а содержание кисты может быть разнообразным. В любом случае самостоятельно пытаться выдавить содержимое нельзя.

— Это образование возникает из-за закупорки сальных желез. Нет нормального оттока продуктов распада, и наличие жировиков говорит о нарушении вывода продуктов распада из организма. Липома не опасна, но в редчайших случаях может преобразовываться в липосаркому,

— заявил эксперт.
Скальный напомнил, что липома может сдвигаться при пальпации, а другие новообразования, например, киста — нет. Если липома поменяла цвет с желто-белого на багровый или синий, нужно немедленно обратиться к врачу.
Пока жировик не доставляет дискомфорта, не растет и не мешает другим органам и тканям, то удалять его не обязательно. В противном случае лучше обратиться к медикам. Удаление происходит под местным наркозом, а если у врачей есть сомнения в его природе, проводится гистологическое исследование опухоли. Видео опубликовано на YouTube 28 июля.
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Болезни и лекарства , Анатолий Скальный , Сергей Агапкин
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