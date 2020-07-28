Идеальных зубов, к сожалению, быть не может ни у кого. На их качество влияют не только природные данные и гигиена, но и пища, которую мы потребляем, качество воздуха и количество минералов в воде. При этом снизить количество потенциальных проблем возможно, если выполнять некоторые правила от стоматологов. «Рамблер» расскажет о них подробнее.

Перерыв полгода

Каждые полгода стоматологи все равно советуют посещать врача, чтобы зубы всегда находились под наблюдением. Даже если кариеса за это время не обнаружится, врач сделает профессиональную чистку. Это процедура уберет налет с зубов (потом он превращается в камни), освежит дыхание и станет профилактикой к появлению кариеса.

Зубная нить и полоскание

Мало того, что зубы необходимо чистить два раза в день после еды. Необходимо прополаскивать рот и вычищать кусочки еды с помощью зубной нити. Обратите внимание, что если у вас есть зубы мудрости, которые расположены далеко – их тоже необходимо вычищать.

Плохой зуб? Срочно к врачу