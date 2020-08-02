Серьезные болезни, к которым приводит рукопожатие

В начале пандемии коронавируса медики по всему миру призвали людей отказаться от рукопожатий, апеллируя к тому, что подобным образом инфекция передается крайне стремительно.

Однако коронавирус — не единственный недуг, который можно подхватить, просто поздоровавшись с коллегой. Какие еще серьезные болезни передаются через телесный контакт? Расскажет "Рамблер".

Сифилис

Чаще всего сифилис передается половым путем. Однако в некоторых случаях человек, игнорирующий меры личной гигиены, может запросто инфицировать других. Например, при контакте с кем-либо после посещения туалета, если язвенное поражение есть на половых органах. Кроме того, заразиться сифилисом можно после прикосновения к коже с сифилитической язвой.

Чесотка

Этот недуг провоцирует чесоточный клещ. Он, как правило, передается от человека к человеку в результате прямого контакта ночью — именно в это время клещи выходят на поверхность кожи и передвигаются. Одно из самых типичных мест локализации клеща — межпальцевые промежутки и запястья. Именно поэтому при длительном рукопожатии заразиться чесоткой можно довольно быстро.

Бактериальные заболевания

Повреждения кожи и плохая гигиена могут вызвать целый спектр различных заболеваний. Иногда бактериальные инфекции возникают после расчеса раны или во время бритья с занесением инфекции в кожу. Все это приводит к образованию болезненного покраснения с последующим нагноением. Подцепить заразу можно при наличии трещин у вас на коже или выделений из пораженных участков у инфицированного.