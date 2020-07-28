Как вылечить фурункул без вреда для здоровья

Фурункул — это гнойное воспаление волосяного фолликула и прилегающих тканей, спровоцированное золотистым или белым стафилококком. В некоторых случаях это воспаление не несет серьезной опасности, но иногда с ним нужно быть крайне осторожным.

"Рамблер" выяснил, когда следует лечить фурункул и как сделать это правильно.

Одиночный фурункул, как правило, не влияет на общее состояние пациента. А вот на воспаления с особой локализацией — в области губ, носа, носогубного треугольника и ушной раковины, стоит обратить особое внимание. При повреждении таких образований, может проявиться серьезное осложнение — тромбофлебит вен лица, который впоследствии способен спровоцировать сепсис. В таких случаях очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Об ухудшении состояния свидетельствуют слабость, головная боль, лихорадка и озноб.

Самостоятельно лечить фурункул, как и любую другую бактериальную инфекцию, нельзя ни в коем случае. Помимо этого, запрещается выдавливать воспаление. До прихода к врачу можно промывать их антисептическим или антибактериальным мылом, а также использовать антисептические растворы, кремы и мази. Кроме того, не пренебрегайте санитайзером для рук во избежание повторного заражения.

В большинстве случаев для борьбы с фурункулами медики назначают антибиотики.