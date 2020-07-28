Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно лечить фурункул и не допустить заражения крови 

Мира Маркина 5 часов назад
Как вылечить фурункул без вреда для здоровья
Фото: depositphotos.com
Фурункул — это гнойное воспаление волосяного фолликула и прилегающих тканей, спровоцированное золотистым или белым стафилококком. В некоторых случаях это воспаление не несет серьезной опасности, но иногда с ним нужно быть крайне осторожным.
"Рамблер" выяснил, когда следует лечить фурункул и как сделать это правильно.
Одиночный фурункул, как правило, не влияет на общее состояние пациента. А вот на воспаления с особой локализацией — в области губ, носа, носогубного треугольника и ушной раковины, стоит обратить особое внимание. При повреждении таких образований, может проявиться серьезное осложнение — тромбофлебит вен лица, который впоследствии способен спровоцировать сепсис. В таких случаях очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Об ухудшении состояния свидетельствуют слабость, головная боль, лихорадка и озноб.
Самостоятельно лечить фурункул, как и любую другую бактериальную инфекцию, нельзя ни в коем случае. Помимо этого, запрещается выдавливать воспаление. До прихода к врачу можно промывать их антисептическим или антибактериальным мылом, а также использовать антисептические растворы, кремы и мази. Кроме того, не пренебрегайте санитайзером для рук во избежание повторного заражения.
В большинстве случаев для борьбы с фурункулами медики назначают антибиотики.
Видео дня. Как быстро проверить здоровье с помощью йода
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 привычек, которые помогут замедлить старение
5 привычек, которые помогут замедлить старение
Самые опасные ошибки при болях в спине
Самые опасные ошибки при болях в спине
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
10 напитков, сохраняющих молодость
10 напитков, сохраняющих молодость
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
03:55
Простой способ удалить занозу быстро и без боли
Народная медицина ЗОЖ
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
00:33
Особо опасный COVID атаковал Вьетнам
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
02:21
Как быстро проверить здоровье с помощью йода
ЗОЖ
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
01:14
Медсестра обнаружила у себя редкий симптом COVID-19
Коронавирус
Как будет проходить вакцинация от COVID
00:51
Как будет проходить вакцинация от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение