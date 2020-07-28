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Девушка заболела старейшей болезнью «священного огня» 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Чем так опасна болезнь «священного огня»
Фото: depositphotos
Британка неожиданно почувствовала острую боль в ногах, а врачи обнаружили у нее старейшую болезнь, первое упоминание о которой датируется 857 годом нашей эры. «Рамблер» выяснил, что это за болезнь.
У 24-летней жительницы были странные жалобы: жжение в ногах от пальцев и до бедра, при этом сами ноги были холодными. Через пару дней, когда ее доставили в больницу, боли стали невыносимыми, девушка перестала ходить.
Срочная компьютерная томография показала, что сосуды пациентки сужены до предела. К сожалению, введенные препараты, разжижающие кровь, не уберегли ее от потерь. Из-за гангрены пришлось ампутировать палец.
Для большинства людей болезнь кажется неизвестной, хотя в Средние века эрготизм был довольно распространённым явлением, его также называли «болезнью священного огня» или "огнём святого Антония», в нашей культуре болезнь носила название «злая корча».
Формы эрготизма бывают разные, но в конкретном случае у девушки были поражены нервные окончания. Началось онемение различных участков тела, боль, а затем некроз тканей.
Чаще всего болезнь провоцирует отравление алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зёрен ржи и некоторых других злаков, заражённых склероциями. Но иногда к болезни может привести употребление несовместимых лекарств как в случае героини.
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Болезни и лекарства
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