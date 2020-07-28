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Как вовремя распознать хроническую обструктивную болезнь легких 

Medical Note 48 минут назад
Как распознать хроническую обструктивную болезнь легких
Фото: Medical Note
Терапевт, заслуженный деятель науки РФ, профессор Аркадий Верткин рассказал о коварстве хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ее симптомах. Которые, несмотря на распространенность недуга, известны далеко не всем. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
У ХОБЛ есть ряд характерных симптомов. Чаще всего они проявляются по утрам.
А именно: одышка или затруднение дыхания, частый или постоянный кашель, отделение мокроты, постоянная усталость и быстрая утомляемость.
Чаще всего от ХОБЛ страдают курильщики, а также люди, чья работа связана с вредным производством.
По словам профессора, самолечением в этой ситуации заниматься опасно, как и игнорировать симптомы.

«Эта болезнь ограничивает дыхание из-за нарушения структуры легких, вызывает одышку, кашель и может спровоцировать необратимые изменения»,

— предупредил Аркадий Верткин.
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