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Врач рассказал, как распознать психоз 

Москва24 и ещё 1 49 минут назад
Врач рассказал, как распознать психоз
Фото: Москва24
Психоз является острым состоянием, которое характеризуется нарушением ориентации человека в окружающей обстановке и времени, рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев. Об этом сообщает News.ru.
По словам специалиста, при психозе у человека могут быть галлюцинации — зрительные, слуховые и тактильные. Также у больных могут появляться бредовые идеи.

"Человеку, к примеру, может казаться, что его преследуют или же вокруг ведется заговор. При психозе пациенты также сталкиваются с двигательными расстройствами — они пытаются убежать от людей, спрятаться, напасть на кого-нибудь или застыть на месте",

— рассказал Казанцев.
По словам специалиста, заболевание может быть обусловлено приемом токсических веществ, генетической предрасположенностью и психологическими потрясениями.

"С данной формой расстройства люди также сталкиваются на фоне пандемии. Из-за этого в России число пациентов с психозом выросло",

— подчеркнул врач.
В материале также говорится, что согласно данным Минздрава, в России возросло число людей, которые впервые столкнулись с психозом и состоянием слабоумия. Если в 2017 году под диспансерное наблюдение были взяты 29,7 тысячи таких пациентов, то в 2018 году этот показатель составил 30 тысяч человек. Отмечается, что и при психозе, и при слабоумии человек не может адекватно себя вести и взаимодействовать с окружающей средой.
Ранее были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ. Как оказалось, в России 20 процентов населения хорошо осведомлены о шизофрении, еще 70 процентов знают о симптомах болезни в общих чертах.
По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, 26 процентов россиян считают, что за последние 5-10 лет отношение в обществе к людям с психическими заболеваниями улучшилось.
В Минздраве также составили список самых распространенных психических расстройств у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 жителей страны. Такие расстройства наиболее характерны для людей молодого и среднего возраста. На втором месте находятся психозы, состояния слабоумия и шизофрения. А третье место занимает умственная отсталость.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Алексей Казанцев , Минздрав РФ , ВЦИОМ
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