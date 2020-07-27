Названы самые бесполезные назначения в гинекологии

Гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Дияна Гайнутдинова рассказала, какие ненужные исследования и анализы зачастую назначают гинекологи в частных клиниках. Эксперт предостерегла от лишних трат и объяснила, как не попасться на удочку недобросовестного специалиста.

Дияна Гайнутдинова подчеркнула, что большинство врачей относятся к работе добросовестно и назначают только то, что действительно необходимо. Однако некоторые коммерческие клиники вынуждают медиков назначать пациентам дополнительные анализы и исследования, которые вовсе не нужны.

Подозрение должен вызвать врач, который предлагает прижечь эрозии шейки матки без всяких на то оснований. По словам эксперта, чаще всего речь идет не об эрозии, которую видно в зеркалах на кресле, а об эктопии. А это всего лишь перемещение слизистой оболочки цервикального канала на наружную часть. Показаний для оперативного лечения эктопии не так уж много

Не нужно «вестись» на предложение лечить ВПЧ, причем до получения отрицательного результата ПЦР. Препаратов, доказавших свою эффективность в отношении вируса папилломы человека, нет.

Некоторые врачи предлагают лечить уреаплазму даже при отсутствии жалоб, запугивая пациентку бесплодием, невынашиванием и преждевременными родами. Это не инфекция, передающаяся половым путем, если жалоб нет, то лечить ее не нужно, предупреждает гинеколог.

Насторожить должно назначение КОК или гестагенов при обнаружении функциональных кист в яичниках. Такие кисты не требуют лечения и проходят самостоятельно в течении 1-3 менструальных циклов.

Пациенткам, у которых нет жалоб на зуд, жжение, дискомфорт во влагалище и выделения с неприятным запахом, зачастую назначают множество ненужных анализов. Это мазок на флору, ПЦР на инфекции, Фемофлор, посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам.

Еще один признак недобросовестного специалиста — назначение гормональных исследований на фоне прием КОК. Анализы на пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, андрогены, 17-он-прогестерон в этом случае будут совершенно неинформативны, предупреждает доктор Гайнутдинова.

Не следует доверять врачу, который выполняет кольпоскопию на первом приеме сразу после забора мазков и выполнения УЗИ.

Эксперт также раскритиковала рекомендацию вести график базальной температуры при планировании беременности и для определения овуляции. По ее словам, этот метод давно устарел.

Насторожить должен специалист, выписывающий более пяти препаратов одновременно. Одно дело, если это витамины, другое дело — необоснованное назначение антибиотиков.