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Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в России 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
Врач объяснил рост заболеваемости диабетом в РФ
Фото: РИА Новости
Старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Илья Барсуков назвал факторы, вызвавшие рост заболеваемости сахарным диабетом в России.
По данным Минздрава, в 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и составило 410,5 тысячи россиян.
По словам Барсукова, на показатель повлияло улучшение качества диагностики.

"Конечно, люди проходят и диспансеризацию, и какие-то индивидуальные чекапы — выявляемость диабета стала лучше за последние десять лет однозначно",

— уточнил специалист в комментарии RT.
Барсуков отметил, что рост числа больных диабетом также связан с увеличением доли возрастного населения.

"Особенно это касается теплых регионов, потому что туда сейчас активно переезжают из более северных, как и раньше, именно люди средней и старшей возрастной категорий. И, соответственно, среди них распространенность диабета гораздо выше, чем среднепопуляционное",

— объяснил он.
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