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Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Раскрыт лучший способ выявления рака толстой кишки
Фото: Lenta.ru
Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бордин раскрыл россиянам способ эффективного выявления рака толстой кишки. Об этом в воскресенье, 26 июля, он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, онкологическое заболевание «на пустом месте не возникает» — это усугубление воспалительных процессов, которые человек вовремя не заметил. По этой причине в организме появляются злокачественные клетки.
Между тем рак толстой кишки можно выявить благодаря колоноскопии — медицинской процедуры, с помощью которой можно заметить полипы, то есть новообразования. Бордин рассказал, что они часто появляются у людей после 45-50 лет, поэтому рекомендовал пройти первое подобное обследование примерно в этом возрасте.
По мнению гастроэнтеролога, благодаря колоноскопии можно на ранней стадии пресечь развитие одного из пяти самых частых онкологических заболеваний.
«Если у родственников кровных был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. Это исследование нужно делать обязательно, причем ориентироваться, когда у родственника выявили рак и сделать это за 5-10 лет до того»,
— объяснил Бордин.
22 июля российским туристам раскрыли способы избежать ожирения в отпуске. Гастроэнтеролог Алексей Буеверов. порекомендовал путешественникам отказаться от сладких напитков, особенно в дороге, когда человек мало двигается.
«Сахар при недостатке физической нагрузки быстро превращается в жир. В поезде активность снижена. Если сахар употреблять, особенно в жидком, легкоусваиваемом виде, это может привести к накоплению лишнего веса»,
— объяснил врач.
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Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
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