Названы два редких предвестника гипертонии

Гипертония вместе с сердечной недостаточностью приводит к носовым кровотечениям. Такой симптом может быть спровоцирован недостаточной свертываемостью крови, отмечают медики. Однако это не единственный редкий симптом гипертонии. Есть еще один — наличие крови в урине.

Гипертонию многие специалисты считают одной из причин болезней почек. Более того, она может провоцировать такие заболевания, как диабет и ожирение. Как в одном, так и во втором случаях человек может заметить наличие в моче крови. Точную причину тех или иных симптомов могут определить только врачи.