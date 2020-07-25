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Названы два редких симптома, указывающих на развитие гипертонии 

Слово и Дело 2 часа назад
Названы два редких предвестника гипертонии
Фото: Слово и Дело
Гипертония вместе с сердечной недостаточностью приводит к носовым кровотечениям. Такой симптом может быть спровоцирован недостаточной свертываемостью крови, отмечают медики. Однако это не единственный редкий симптом гипертонии. Есть еще один — наличие крови в урине.
Гипертонию многие специалисты считают одной из причин болезней почек. Более того, она может провоцировать такие заболевания, как диабет и ожирение. Как в одном, так и во втором случаях человек может заметить наличие в моче крови. Точную причину тех или иных симптомов могут определить только врачи.
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