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Врачи рассказали о необычном состоянии в организме на ранней стадии рака 

Medical Note 4 часа назад
Врачи обнаружили необычное на ранней стадии рака
Фото: Medical Note
Исследователи из США заявили о странном поведении раковых клеток, которое фиксируется на ранней стадии заболевания и затем препятствует эффективности химиотерапии. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на научный журнал Cancer Cell.
Ученые выяснили, что необычное поведение клеток отмечается в начале роста злокачественной опухоли и помогает раку приспособиться к лекарствам в дальнейшем.
Отмечается, что раковые клетки обладают некоторой пластичностью, связанной с загадочными негенетиескими изменениями, отметили ученые. Ранее же предполагалось, что устойчивость к препаратам может объясняться уникальными генетическими мутациями в опухолях.
Сейчас же оказалось, что одним из способов развития резистентности (то есть, устойчивости) раковых клеток к лекарствам является изменение их идентичности.
Например, чувствительная к гормонально-блокирующей терапии клетка рака предстательной железы может преобразоваться в клеточный тип, не требующий гормона для своего роста.
Ученые заметили, что такие метаморфозы появляются на ранней стадии развития онкологии и затем сохраняются на протяжении роста опухоли.
Специалисты рассчитывают на то, что комбинация химиотерапевтических препаратов с новыми лекарственными средствами, предназначенными для высокопластичных клеток, поможет предотвратить возникновение резистентности и обеспечить более длительные ремиссии у пациентов.
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