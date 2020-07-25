Врачи обнаружили необычное на ранней стадии рака

Исследователи из США заявили о странном поведении раковых клеток, которое фиксируется на ранней стадии заболевания и затем препятствует эффективности химиотерапии. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на научный журнал Cancer Cell.

Ученые выяснили, что необычное поведение клеток отмечается в начале роста злокачественной опухоли и помогает раку приспособиться к лекарствам в дальнейшем.

Отмечается, что раковые клетки обладают некоторой пластичностью, связанной с загадочными негенетиескими изменениями, отметили ученые. Ранее же предполагалось, что устойчивость к препаратам может объясняться уникальными генетическими мутациями в опухолях.

Сейчас же оказалось, что одним из способов развития резистентности (то есть, устойчивости) раковых клеток к лекарствам является изменение их идентичности.

Например, чувствительная к гормонально-блокирующей терапии клетка рака предстательной железы может преобразоваться в клеточный тип, не требующий гормона для своего роста.

Ученые заметили, что такие метаморфозы появляются на ранней стадии развития онкологии и затем сохраняются на протяжении роста опухоли.

Специалисты рассчитывают на то, что комбинация химиотерапевтических препаратов с новыми лекарственными средствами, предназначенными для высокопластичных клеток, поможет предотвратить возникновение резистентности и обеспечить более длительные ремиссии у пациентов.