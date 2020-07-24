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Почему бесполезность аппендикса — это миф 

Мира Маркина 6 часов назад
Почему бесполезность аппендикса — это миф
Фото: depositphotos.com
Аппендикс — это червеобразный отросток, отходящий от слепой кишки, который раньше был необходим для правильной работы пищеварительной системы. С течением времени он утратил эту функцию, после чего люди стали называть его рудиментом, пытаясь убедить других в том, что аппендикс бесполезен. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Как правило, люди, считающие, что современному человеку аппендикс не нужен, неправильно понимают слово "рудимент". Так называют орган, который утратил свое первоначальное значение. Однако это не значит, что у него нет иных функций.
Так, аппендикс — является крайне важной частью иммунной системы человека. Кроме того, он помогает поддерживать хорошее состояние микрофлоры кишечника и служит местом обитания некоторых полезных бактерий, которые кишечнику необходимы.
И это далеко не все! Младенцам аппендикс помогает формировать лейкоциты и некоторые типы антител для борьбы с инфекциями. Хирурги используют части этого органа для того, чтобы восстановить мочевой канал. И наконец, не стоит забывать о том, что удаление аппендикса увеличивает риск развития болезни Паркинсона.
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