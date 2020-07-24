Почему возникает слабость в ногах

Ватные непослушные ноги — довольно распространенный случай мышечной слабости. Как правило, это состояние проходит само собой и не задерживается надолго. Однако в некоторых случаях слабость в ногах может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Железодефицитная анемия

Когда в крови понижается уровень эритроцитов, возникает анемия. Происходит это зачастую из-за того, что в организм не поступает достаточное количество железа. Анемия также характеризуется быстрой утомляемостью, легко возникающей одышкой, а также холодными, немеющими конечностями.

Аутоиммунные заболевания

Поражение щитовидной железы, рассеянный склероз, синдром Гийена — Барре и еще множество других болезней, при которых в работе иммунной системы происходит серьезный сбой. В частности, это провоцирует и слабость в ногах.

Пожилой возраст

Мышечная масса начинает снижаться уже с 30-40 лет, а к 60-70 это процесс становится лишь стремительней. Неудивительно, что люди в преклонном возрасте нередко чувствуют слабость в ногах. К тому же нижние конечности чаще подвергаются нагрузкам.