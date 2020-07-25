Что можно подхватить в воде

Лето — время пляжей и купания, а вместе с этим — кишечных инфекций и кожных заболеваний. "Рамблер" рассказывает, чем можно заразиться, плавая в воде, и как обезопасить себя.

Лямблиоз

Это заболевание, вызываемое простейшими микроорганизмами — лямблиями. Их очень много в местах, куда попадают сточные воды и фекалии. Риск заполучить лямблиоз очень высок, если наглотаться воды во время купания. Первые симптомы — диарея, боль в животе и тошнота — появляются через одну-две недели.

Лептоспироз

Лептоспироз — это опасная инфекция. Бактерии попадают в водоемы с фекалиями животных. Например, крыс, собак или свиней. Человек может заразиться при контакте слизистых оболочек с водой. Заболевание поражает печень и почки. К симптомам относятся боли в животе, головная боль и высокая температура.

Холера

Как ни странно, холерой тоже можно заразиться, плавая в водоемах. Это одна из самых древних и опасных инфекций. Бактерии холеры способны выжить даже в морской воде. В большинстве случаев (80-90%) болезнь протекает легко. Ее можно спутать с острой диареей. Однако высок риск сильного обезвоживания организма.

Гепатит А

Он передается через воду, продукты и грязные руки. Первые симптомы появляются примерно через 30 дней. У больных поднимается температура, появляется тяжесть и боль в правом подреберье, меняется цвет мочи, а слизистые оболочки окрашиваются в желтый. Кроме того, гепатит А может иметь скрытую форму.